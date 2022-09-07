Зеленые в Германии настаивают, чтобы все атомные станции страны перестали работать до конца года.

Об этом в интервью Der Spiegel заявил депутат Бундестага Юрген Триттин, которого называют "отцом отказа Германии от атомной энергетики".

Правда, в качестве компромисса зеленые все же допускают сохранение в рабочем состоянии двух АЭС до 31 марта 2023 года, но не дольше.

"Предусмотрен поэтапный отказ от атомной энергетики к 31 декабря. Как сказано в коалиционном соглашении. При очень узко определенных условиях две АЭС не могут быть выведены из эксплуатации до 31 марта 2023 года. Это все", – сказал Триттин.

Интервью с ним озаглавлено: "Три месяца. Не больше". Это означает, что после 31 марта отказ от атомной энергии состоится при любых раскладах.

Напомним, ранее были названы сроки остановки трех немецких атомных электростанций. Две из трех атомных электростанций Германии будут работать до весны 2023 года, третья закроется в декабре. Извесно, что две АЭС – "Неккарвестхайм" (Neckarwestheim) в Баден-Вюртемберге и "Изар-2" (Isar-2) в Баварии – останутся в рабочем состоянии в качестве аварийного резерва для энергоснабжения до середины апреля 2023 года. Третья оставшаяся АЭС – "Эмсланд" (Emsland) – должна быть остановлена, как и планировалось, к концу года.