Эколог Владимир Борейко в комментарии "Стране" рассказал, что на фоне войны экологическая ситуация в Украине изменится в худшую сторону.

"Это связано с тем, что были приняты специальные законы о закрытии многих инспекций, в частности экологических. Недавно Госпродпотребслужбе запретили проводить проверки бизнеса, и мы увидели результат - в Киеве шаурмой отравились сразу 20 человек. Это один из примеров глупости таких запретов. В случае с ограничениями работы экологических инспекций многие предприятия могут перестать соблюдать нормы, лесорубы будут вырубать больше, чем положено, и так далее. Ведь никто никого не оштрафует", - говорит Борейко.

Также одна из причин ухудшения украинской экологии - использование российскими войсками запрещенных снарядов (например, фосфорных бомб).

"Конечно, это по-любому плохо сказывается на окружающей среде. Но для более точных данных нам нужно знать количество и состав снарядов. Грубо говоря - нам необходимо понимать, сколько выделяется вредных веществ. Сейчас конкретной информации по этому вопросу нет", - объясняет эксперт.

Помимо этого, на экологическую ситуацию в Украине повлияют пожары на нефтебазах.

"Процесс горения нефтепродуктов имеет необыкновенно вредное влияние, причем не только на Украину, но и на всю Европу. Выбрасывается огромное количество сгоревших веществ, сажи, СО2 и NO2. Как результат - будут опадать кислотные дожди", - заявляет Борейко.

По словам эксперта, налаживание экологической ситуации в Украине после войны может занять более чем несколько лет.

"Здесь нужно учитывать разные процессы. Один из них - разминирование. Оно имеет прямое отношение к экологической ситуации, потому что может вызывать возгорание и пожары. Зарубежные эксперты говорят, что понадобится несколько лет на то, чтобы найти все мины. Но я думаю, что на это потребуется гораздо больше времени. Потому что, как правило, позже находятся мины, которые никто не нашёл, и они взрываются. Еще один момент - сожженные леса в результате боевых действий. Но пока что мы не знаем площадь сгоревших лесов, соответственно, не можем точно сказать, сколько придется сеять и сажать вместо них", - говорит Борейко.

Напомним, на нефтебазе под Днепром из-за пожара после ракетного удара взорвался резервуар с топливом.

Также по словам председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, вся нефтеперерабатывающая сфера Украины перестала работать из-за ракетных обстрелов россиян.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.