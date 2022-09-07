Минфин провалил размещение облигаций внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) и Нацбанк продолжил печатать гривну для бюджета, "напечатав" еще 15 млрд грн.

Министерство финансов показало по внутренним заимствованиям новый минимум с начала войны. Вчера, 6 сентября, власти смогли разместить ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма) лишь на 47,3 млн грн - более провальных продаж долговых бумаг с 24 февраля еще не было.

До сих пор худшим считалась продажа ОВГЗ 16 августа, когда правительство смогло одолжить лишь 71,5 млн грн.

Сегодняшнее размещение гособлигаций произошло под 12-14% годовых, банки просили поднять ставку до 16%, но им отказали. Структура проданных ОВГЗ следующая:

на 27,5 млн грн - 7-месячные под 12% годовых;

на 19,8 млн грн - 12-месячные под 14% годовых.

Провал Минфина пришлось перекрывать Национальному банку. Из-за того, что бумаги правительства не выкупили банки, их заставили приобрести НБУ - его портфель ОВГЗ сегодня вырос сразу на 15 млрд грн, и достиг 604,5 млрд грн. Это новый виток прямой эмиссии гривны, которая, как признает сам Нацбанк, провоцирует в Украине рост потребительских цен и девальвацию гривны.

Ранее сообщалось, что НБУ продаст банкам страны 100 миллионов наличного доллара.

Также мы писали, что в августе дефицит госбюджета Украины составил почти 160 миллиардов гривен, превысив доходы.