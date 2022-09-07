Регулятор продолжает печатать нацвалюту. Фото: facebook.com/ESBU.GOV.UA

Минфин провалил размещение облигаций внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) и Нацбанк продолжил печатать гривну для бюджета, "напечатав" еще 15 млрд грн.

Министерство финансов показало по внутренним заимствованиям новый минимум с начала войны. Вчера, 6 сентября, власти смогли разместить ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма) лишь на 47,3 млн грн - более провальных продаж долговых бумаг с 24 февраля еще не было.

До сих пор худшим считалась продажа ОВГЗ 16 августа, когда правительство смогло одолжить лишь 71,5 млн грн.

Сегодняшнее размещение гособлигаций произошло под 12-14% годовых, банки просили поднять ставку до 16%, но им отказали. Структура проданных ОВГЗ следующая:

  • на 27,5 млн грн - 7-месячные под 12% годовых;
  • на 19,8 млн грн - 12-месячные под 14% годовых.

Провал Минфина пришлось перекрывать Национальному банку. Из-за того, что бумаги правительства не выкупили банки, их заставили приобрести НБУ - его портфель ОВГЗ сегодня вырос сразу на 15 млрд грн, и достиг 604,5 млрд грн. Это новый виток прямой эмиссии гривны, которая, как признает сам Нацбанк, провоцирует в Украине рост потребительских цен и девальвацию гривны.

Национальный банк Украины напечатал для бюджета еще 15 млрд грн

Национальный банк Украины напечатал для бюджета еще 15 млрд грн

Ранее сообщалось, что НБУ продаст банкам страны 100 миллионов наличного доллара.

Также мы писали, что в августе дефицит госбюджета Украины составил почти 160 миллиардов гривен, превысив доходы.

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