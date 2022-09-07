В Телеграм-каналах распространяют видео, на котором в спортзале в центре Чернигова кто-то включил российскую программу "60 минут" с Ольгой Скабеевой.

Секретарь Черниговского горсовета Александр Ломако в комментарии "Стране" сообщил, что это была провокация.

"Мне это видео прислали. Я его отправил владельцам спортзала. Они сообщили, что подняли камеры наблюдения, где четко видно, что это провокация", — сообщил Ломако.

По его словам, на записях с камер видеонаблюдения двое мужчин пришли в спортзал и подключились к телевизору через блютуз.

"Видно, как эти парни подключились к телевизору, выключили кроссфит и включили Скабееву. Один включает, а второй записывает это на телефон. В монтаже добавили женский голос и начали активно разгонять по сети. В том числе чиновники ОВА тоже публиковали это. После того как спортзал опубликовал это видео с камер видеонаблюдения, в клуб начали звонить горожане, которые сообщили, что минимум один из этих парней - сотрудник СБУ. И это оказалось правдой. Более того, этот человек был в комиссии при городском совете, которая принимала в коммунальную собственность квартиры и распределяла их, в том числе среди сотрудников правоохранительных органов. Его СБУ делегировала в эту комиссию. Его идентифицировали наши сотрудники", — отметил Ломако.

Он добавил, что эта история похожа на политическую провокацию.

"Возникает вопрос: это его хобби смотреть Скабееву в свободное время или он получил такую команду от своего руководства и это политическая провокация? Больше похоже на политическую провокацию. Подали заявление во все правоохранительные органы, сегодня были следственные действия. Если правоохранители захотят, быстро найдут этого человека, его руководителей и смогут всех опросить. Я не думаю, что это связано, но, возможно, из-за провала этой спецоперации сегодня поменяли руководителя СБУ в Черниговской области", — сообщил Ломако.

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко тоже обвинил СБУ в провокации в фитнес-клубе.

"Пранкерами", которые крутили по ТВ спортклуба Скабееву, оказались местные сотрудники Службы безопасности Украины. По крайней мере, один из них", - заявил городской глава.

По его словам, "руками силовиков во время войны в прифронтовом городе намеренно раскачивается политическая ситуация".

"Их цель — дискредитация меня как черниговского городского главы, как руководителя местного самоуправления, избранного черниговцами, но не под зелеными флагами", - полагает Атрошенко, который ранее конфликтовал с Офисом президента.

Черниговскому мэру, напомним, ранее запрещали выезд из Украины на международную конференцию.

Он обвинял в этом Банковую и заявлял, что у Зеленского хотят его отстранения.