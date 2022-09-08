Президент Владимир Зеленский вчера заявил, что лишены украинского гражданства из-за наличия второго гражданства "контрабандисты" из санкционного списка СНБО.

Фамилии президент не назвал. Но молва называет разные фамилии - например, Юрия Кушнира (бывшего депутата Черновицкого горсовета).

Также в числе тех, кого лишили гражданства называют и известного бизнесмена Сеяра Куршутова, который в последнее время часто пишет о коррупции на таможне. Якобы у него есть российское гражданство.

Сам Куршутов уже написал пост, в котором наличие российского гражданства опроверг и предоставил ответ, который его российский адвокат получил из МВД РФ об отсутствии у бизнесмена российского паспорта.

Обвинения в наличие второго гражданства он назвал сфабрикованными в СБУ.

Напомним, 7 сентября бизнесмен Куршутов заявил, что по фигурантам санкций СНБО начались обыски, а его жену хотят лишить вида на жительство.

Ранее мы писали, что за время войны Зеленский своими указами лишил гражданства 10 украинцев. При этом ГМС фамилии этих людей не называет из-за норм закона о защите персональных данных.