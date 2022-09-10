Донецкие паблики в субботу, 10 сентября, сообщают о "прилете" на Привокзальный вещевой рынок. Пожар охватил несколько павильонов, столб дыма виден издалека.

Ролик публикуют местные Telegram-каналы.

По неофициальным данным, один человек погиб и один ранен. Стоит отметить, что субботнее утро - самое оживленное время на этом объекте.

Напомним, вчера в Донецке также сообщали об обстрелах, в результате которых погибли семь человек, почти три десятка ранены.

Также мы писали о том, что от обстрелов РФ в Донецкой области 8 сентября погибли 9 человек.

Война в Украине продолжается уже 199-й день. "Страна" следит за происходящим 10 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 198-го дня войны. Генштаб ВСУ заявил, что украинская армия в Харьковской области продвинулась на 50 км за три дня боев. Залужный сообщил, что ВСУ освободили более 1000 квадратных км территории. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что украинские силы добились определенных успехов в своих операциях в Харьковской и Херсонской областях. Советник ОП Алексей Арестович сказал, что ВСУ могут открыть "третий фронт".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, как успехи ВСУ на фронте реанимировали тему переговоров с РФ, которую обсуждают на Западе.