Один из членов Национальной Ассоциации адвокатов Украины показал "Стране", как выглядят фирменные шевроны для идентификации адвокатов во время следственных действий, о которых ранее сообщила Ассоциация.

"Когда выезжаем в зону боевых действий с различными грузами для военных и гражданского населения, то цепляем шевроны с фамилией и группой крови - в случае непредвиденной ситуации это может помочь с опознанием и облегчить работу медиков", - сообщил один из адвокатов.

Ранее мы писали, что среди награжденных орденом "За заслуги" нашли оператора, который ходил в футболке "Вежливые люди".

Война в Украине продолжается уже 200-й день. "Страна" следит за происходящим 11 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 199-го дня войны - важного для украинского контрнаступления в Харьковской области. 10 сентября ВСУ взяли большую часть Купянска к западу от реки Оскол. Это подтвердил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Также украинские силы оказались возле Изюма или даже вошли в город. В этот же день Минобороны России нарушило свое пятидневное молчание о контрнаступлении ВСУ и попыталось объяснить ситуацию перегруппировкой: дескать, теперь РФ собирается наращивать усилия на донецком направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает текущее положение дел и расклады сил в Харьковской области.