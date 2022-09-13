Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что вышла на новую работу на телевидении.

Она опубликовала в Twitter фотографию служебного бейджа медиа-холдинга NBCUniversal.

"Первый день. Новая работа. Для меня большая честь быть здесь с этой замечательной командой. До скорой встречи на ТВ", - гласит подпись к фотографии.

Ранее "Страна" сообщала, что 1 апреля стало известно о планах Псаки покинуть Белый дом этой весной ради работы на канале MSNBC.

В связи с этим у нее спросили, считает ли она этически приемлемым продолжать работу пресс-секретарем президента в условиях, когда она одновременно ведет переговоры о будущем трудоустройстве с одним из средств массовой информации, которое тоже работает в Белом доме.

"Я очень серьезно отношусь к этическим и юридическим требованиям при любых обсуждениях и изучении возможности будущего трудоустройства, как поступил бы на моем месте любой сотрудник Белого дома. И я даже предприняла шаги сверх этого, чтобы удостовериться в том, что нет никакого конфликта интересов", - ответила она.

14 мая Псаки провела свой последний брифинг в Белом доме.

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