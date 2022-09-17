В Мюнхене стартовал традиционный пивной фестиваль Октоберфест. Это происходит после беспрецедентного двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса.

Несмотря на то, что шатры вмещают в общей сложности до 120 тысяч посетителей, места в них были заняты в первые часы после открытия. По традиции, старт пивному празднику дал бургомистр Мюнхена, который наполнил кружку и произнес "O'zapft is!", что на баварском диалекте означает "откупорено", сообщает Bild с места событий.

Литр пива на Oktoberfest в этом году стоит от 12,60 до 13,70 евро, что в среднем на 16% больше, чем на прошлом фестивале в 2019.

Напомним, в прошлом году организаторы всемирно известного фестиваля пива Октоберфест хотели провести мероприятие в формате XXL. Мюнхенский фестиваль должен был пройти в пустынном мегаполисе Дубая, а журналистам удалось получить секретные планы по запланированному мероприятию, а также список гостей. Всего на проект потратили около 50 млн евро.

Однако в мае крупнейший в мире ежегодный фестиваль пива Октоберфест не состоялся. Мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса.