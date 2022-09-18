Администрация Байдена, судя по всему, планирует закрыть скандальную тюрьму Гуантанамо на Кубе.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

В Белом доме назначили представителя, который займется пересмотром дел некоторых заключенных. Там их осталось 36 человек, многие сидят без суда уже 20 лет. Последний пленник прибыл в Гуантанамо в 2008 году.

При этом содержание тюрьмы обходится в 540 миллионов долларов каждый год.

"Лагерь задержанных", как именуют Гуантанамо в США, был открыт в 2002 году. Туда помещали захваченных в плен боевиков исламских радикальных организаций. По ним проводился специальный порядок судопроизводства, который, по данным правозащитных организаций, включал пытки.

Указ о закрытии тюрьмы издал президент Барак Обама, но пришедший ему на смену Дональд Трамп отменил это распоряжение, пообещав, что узников Гуантанамо станет больше.

Напомним, в прошлом году после освобождения из американской тюрьмы на Кубе Гуантанамо более 220 человек совершили террористические акты и убили граждан США. Причем 151 из них все еще находятся в бегах, а некоторые воюют в Афганистане в рядах "Талибана".

Тюрьма расположена на арендуемой американцами с 1903 года военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе в 15 км от одноименного города. В 1990-е годы там находился фильтрационный лагерь для беженцев с Кубы и Гаити, пытавшихся перебраться в США. Решение о создании спецтюрьмы на территории базы ВМС было принято Пентагоном в рамках антитеррористической программы администрации президента Джорджа Буша — младшего.