После освобождения из американской тюрьмы на Кубе Гуантанамо более 220 человек совершили террористические акты и убили граждан США. Причем 151 из них все еще находятся в бегах, а некоторые сейчас воюют в Афганистане в рядах "Талибана".

Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на докладе американской разведки.

В докладе сказано, что 229 бывших узников тюрьмы, сидевших за терроризм, вновь взялись за старое. Например, освобожденного в 2007 году Голама Рухани на днях сфотографировали в президентском дворце Афганистана во время его захвата талибами. А вышедший из тюрьмы в 2014 году Хайрулла Хайрхва спланировал захват Кабула талибами.

Согласно документу, о 125 бывших заключенных достоверно известно, что они причастны к террористическим актам после освобождения, а еще 104 человека пока подозреваются в рецидиве.

151 человек, которые все еще находятся на свободе, составляют 66 процентов от тех 229, кто был освобожден.

Авторы отчета пришли к выводу, что тенденция последних 17 лет показала: некоторые задержанные, которые в настоящее время все еще содержатся в тюрьме, будут пытаться снова участвовать в террористической или повстанческой деятельности после освобождения.

Однако не все бывшие заключенные снова вливаются в ряды террористов. 41 из них умерли, а еще 37 сейчас находятся под стражей за границей США.

Между тем в США заявляют, что до 31 августа завершал эвакуацию людей из захваченного террористами Афганистана.

А в Европе с неприятными чувствами ждут волну беженцев из этой страны. Так, канцлер Австрии заранее отказался дополнительно принимать афганцев.