В казахстанском Павлодаре сотрудники местного психдиспансера внезапно узнали, что были пациентами в столичном медучреждении для лечения людей с психическими расстройствами.

Об этом сообщает КТК.

По словам медиков, их якобы пролечили в клинике Нур-Султана от нервных расстройств, хотя это не так. Более того, за последнее время никто не покидал родного города и все ходили на работу, поэтому пройти лечение никак не могли. Они написали коллективное заявление в Генпрокуратуру и антикоррупционное ведомство.

"Меня "положили" в частную клинику, психическую клинику. Я там находиться никак не могла. Про эту клинику я ничего не знала, соответственно. Меня туда "положили", я 15 дней там "отлечилась", но я посещала рабочее место соответственно штатному режиму. То есть я ходила на работу и одновременно была там, и еще двигалась по своим делам, скажем так", - рассказала санитарка Любовь Копошенко.

Работники центра узнали о том, что сами оказались теми, кого привыкли лечить. В июле на их телефоны стали приходить сообщения о лечении в клинике для людей с ментальными нарушениями. Что интересно, практически у всех схожий диагноз – расстройство нервной системы и чувств. Медсестер и санитаров возмутило, как специалисты неизвестной клиники поставили диагноз и получили их личные данные.

"Нас просто возмутило то, что клиника имеет доступ к нашим личным данным. Просто с личными данными можно все что угодно творить. Мы им говорим: "Вы нас отлечили 15 дней, как так возможно, мы же были на работе?" - говорит постовая медсестра Татьяна Францева.

После жалоб сотрудников, диагнозы в их электронных медкартах стали исчезать. Как выяснилось, руководитель центра обо всем знал и утверждает, что его подчиненные сами изъявили желание пройти реабилитацию в столичной клинике.

"Многие изъявили желание: "Да, мы согласны". С весны только у нас не получилось, проверки пошли. Когда я находился в отпуске, мне позвонили, сказали, что есть возможность провести реабилитацию. Тогда я позвонил нашему председателю профкома, потребовал списки наших работников по реабилитации", - сказал директор Областного психоневрологического центра оказания специальных социальных услуг Нурлан Абашев.

Поэтому клинике, которая принадлежит благотворительному фонду, и передали данные 280 сотрудников павлодарского психоневрологического центра. Пока только одиннадцать из них уже написали заявления в Генпрокуратуру и антикоррупционное ведомство.

Страдают ли сотрудники медцентра психическими расстройствами, теперь будет выяснять специальная комиссия.

Ранее мы писали, что из-за войны в помощи психолога нуждаются 15 миллионов украинцев.

Также "Страна" сообщала, что, по данным ВОЗ, каждый пятый украинец страдает от психических расстройств.