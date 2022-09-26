Советнику Офиса президента Алексею Арестовичу не присваивали звания полковника ВСУ.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин, опубликовав скрин ответа на его депутатский запрос в Минобороны.

"Информируем, что гражданину Арестовичу военное звание полковника не присваивалось", - сказано в документе.

Ранее, в конце августа, Арестович в эфире "Фейгин. Live" назвал себя полковником. На уточняющий вопрос Марка Фейгина о том, действительно ли у него звание полковника, Арестович признался, что "проговорился". Также в августе возникли споры о том, работает ли Арестович на Банковой. Он показал свое удостоверение внештатного советника Офиса президента в эфире у того же Марка Фейгина.

А в 2019 году Арестович, будучи блогером, характеризовавшим себя как военный эксперт, заявил, что весь минувший год (то есть 2018-й) служил в армии и получил звание майора.