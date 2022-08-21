В продолжение вчерашних споров о том, работает ли Арестович на Банковой, он показал свое удостоверение внештатного советника Офиса президента в эфире у Марка Фейгина.

Ведущий пошутил, точно ли это его удостоверение, а не краденное. В ответ Арестович объяснил особенности своей должности.

"Есть три категории советников: советник президента, советник главы офиса и советник офиса как такового. Меньше всего советников офиса. Это особая категория людей, потому что этот статус предполагает многофункциональные условия. То, что в дореволюционной России называлось "чиновник особых поручений". И нас немного. Но мы есть", - сказал он, акцентировав, что на эту должность назначают и снимают только указом президента Украины.

Ранее появился документ, по которому Арестовича нет в списках штатных и внештатных советников главы Офиса президента.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк попытался внести ясность в вопросе, кем же на самом деле числится Арестович. По данным Подоляка, его коллега не является советником главы Офиса президента и его заместителей.

Сам Арестович потроллил ситуацию, связанную с недавними расследованиями в СМИ о том, кем он работает на Банковой. "Написал заявление в советники собачке Патрону. Тот в ответ облаял", - сообщил Арестович.