В центре Донецка под удар попали школа и гостиница, где ранее был штаб ОБСЕ. Видео
В центре Донецка под удар 28 сентября попала гостиница Park Inn в Ворошиловском районе, где ранее находился штаб ОБСЕ.
Судя по видео, у здания пострадал фасад, повреждены припаркованные автомобили.
Также сообщают, что из-за обстрела пострадала школа №1.
О пострадавших не сообщают.
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