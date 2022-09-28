В центре Донецка под удар 28 сентября попала гостиница Park Inn в Ворошиловском районе, где ранее находился штаб ОБСЕ.

Судя по видео, у здания пострадал фасад, повреждены припаркованные автомобили.

Также сообщают, что из-за обстрела пострадала школа №1.

О пострадавших не сообщают.

Напомним, что в Донецкой области за сутки погиби пять мирных жителей в двух городах.

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На временно оккупированных территориях Украины вчера завершилось голосование на т.н. "референдумах" о присоединении к России. После этого Москва может заявить о практически единогласной поддержке "вступления в состав России" и в РФ начнется юридическое оформление этого процесса.

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