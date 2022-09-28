Жителям оккупированных территорий Украины, которые пойдут воевать на стороне России, грозит уголовное наказание за госизмену и коллаборационизм.

Об этом заявила в комментарии "Стране" вице-премьер и глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

"Украинские граждане на временно оккупированных территориях должны найти способ избежать мобилизации во вражескую армию. Или хотя бы найти способ не брать в руки оружие. Или сдаться в плен при первой возможности. В любом случае не участвовать в боевых действиях. Во всех остальных случаях их ждет уголовная ответственность за государственную измену или коллаборационистскую деятельность", - сказала "Стране" Верещук.

Отметим, что на захваченных территориях Украины (кроме "ЛДНР") Россия мобилизацию пока не объявляла. Однако в Запорожской и Херсонской областях назначенные россиянами "власти" заявили недавно о создании "добровольческих подразделений" из местных жителей, которые будут воевать на стороне РФ.

Напомним, ранее в Крыму заявили о мобилизации более двух тысяч бывших украинских военных.

Война в Украине продолжается уже 217-й день. "Страна" следит за происходящим 28 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 216-го дня войны. Военные РФ наступают в районе Бахмута, Авдеевки, Лимана.

На временно оккупированных территориях Украины вчера завершилось голосование на т.н. "референдумах" о присоединении к России. После этого Москва может заявить о практически единогласной поддержке "вступления в состав России" и в РФ начнется юридическое оформление этого процесса.

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