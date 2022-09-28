Соратник Владимира Зеленского по студии "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал, за что он и его коллега Александр Пикалов недавно были награждены президентом орденами "За заслуги" ІІІ степени.

Об этом Кошевой высказался в интервью "КП в Украине

По его словам, орден для него и Пикалова – это награда для всего "Квартала 95".

"Мы все помогаем нашим военным с 2014 года... То, что мы не говорим публично о своей волонтерской деятельности – это наше дело. Кто-то другой афиширует свою волонтерскую деятельность – это его дело. Остальные также за это ордена получили. Но почему-то именно наши с Сашей награды вызвали больше шума", – заявил Кошевой.

Напомним, ордена Зеленский раздал актерам студии ко Дню независимости. В списках награжденных кроме комиков и "Квартала" оказались и работники автопарка Офиса президента. Орденоносцами президент также сделал семерых сотрудников телеканала Игоря Коломойского "1+1". Ни одно другое СМИ в списке награжденных не собрало столько орденов от Зеленского.

Как писала "Страна", летом Кошевой рассказывал, почему не собирается идти на фронт. По его словам, у него нет военного опыта и надлежащей подготовки.