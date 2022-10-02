В Буркина-Фасо произошел второй государственный переворот за год. Вооруженные солдаты в военной форме и масках в пятницу вечером появились на местном телевидении и заявили об отстранении от власти президента Поля-Анри Дамибы.

Об этом сообщает Reuters.

Новым лидером Буркина-Фасо объявил себя капитан армии Ибрагим Траоре. Он заявил о роспуске правительства, приостановлении действия конституции, закрытии границ и введении ночного комендантского часа.

Дамиба сам пришел к власти в результате госпереворота в январе этого года, сместив президента Роша Каборе, обвиняя его в неспособности бороться с исламистами. А теперь офицеры из окружения Дамибу решили устранить и его по той же причине.

Траоре утверждает, что Дамиба спрятался на базе французской армии и планирует организовать оттуда контрудар. МИД Франции отрицает прием Дамибы на своей базе.

После этого в столице Буркина-Фасо прозвучала стрельба, а в посольстве Франции вспыхнул пожар, когда под его стены вышли протестующие. Также они забросали камнями Французский культурный центр в южном городе Бобо-Диулассо.

Госдепартамент США и генсек ООН осудили свержение правительства.

Как сообщала "Страна", ранее ходили слухи о госперевороте в Китае. Однако недавно Си Цзиньпин появился на публике.