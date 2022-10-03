В Минреинтеграции обнародовали инструкцию, как отправить посылку на освобожденные территории своим родным.

Для этого советуют обратиться в волонтерскую организацию. Там сформируют гуманитарную помощь для родных или передадут уже собранную посылку из рук в руки.

Позвонить в волонтерский центр Help people можно по номеру: (068) 501-69-66.

Оставить заявку на отправку адресной гуманитарной помощи можно также через горячую линию Минреинтеграции по номерам: 1548 и (096) 078-84-33. Заявку передадут волонтерам. Телефоны этой горячей линии работают круглосуточно.

Напомним, что в последнее время ВСУ освободили Балаклею, Изюм в Харьковской области, Лиман в Донецкой, а также ряд сел на севере Херсонской области.

Война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идет в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.

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