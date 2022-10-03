Министерство иностранных дел Чехии призвало граждан республики, находящихся в России, покинуть страну из-за возможного ухудшения ситуации в сфере безопасности в связи с войной в Украине.

Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

"В связи с продолжающимся военным вторжением Российской Федерации в Украину и возможной угрозой ухудшения безопасности в стране, особенно для граждан стран ЕС и НАТО, МИД Чешской Республики настоятельно предостерегает от поездок на территорию РФ. Министерство иностранных дел Чехии призывает граждан Чехии покинуть страну", - говорится в заявлении.

Тех, кто не хочет уезжать, просят внимательно следить за новостями, подготовить план экстренного выезда и избегать массовых демонстраций.

А обладателям гражданства и Чехии, и РФ напоминают, что Москва может их мобилизовать, и Прага не сможет ничем помочь.

Напомним, что на днях и Болгария и Румыния также призвали своих граждан срочно выехать из России.

Война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.