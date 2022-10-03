Западные спецслужбы массово поддерживают Украину информацией, в том числе и в боях в Харьковской области.

Об этом рассказал Der Spiegel эксперт-разведчик Грег Остин.

"Я уверен, что происходит обмен большим количеством информации. Американцы заявили, что Россия должна быть побеждена, и хотят сделать так, чтобы она больше не была способна вторгаться в такую страну, как Украина. Лучший способ добиться этого — уничтожение российских войск на поле боя. Хотя Соединенные Штаты избегают военных операций в России или против российских частей, они работают с Украиной, чтобы эффективно уничтожить боеспособность России", – заявил Остин.

По его словам, "склады боеприпасов, атакованные Украиной, скорее всего, были обнаружены американскими спутниками, как и другие стационарные цели".

"Несомненно, что таким образом США очень подробно следят за российскими позициями и регулярно передают эту информацию Украине", – добавил эксперт.

Остин считает, что информация от Штатов значительно помогла ВСУ в их последнем наступлении.

"Возможности США и Великобритании в области боевого анализа очень хороши, особенно, когда им не нужно посылать в бой своих людей. Возможным развитием этого является, например, то, что украинцы все чаще используют гражданские автомобили, чтобы двигаться быстрее и, таким образом, неожиданно прорывать фронт", – объяснил он.

Напомним, ранее разведка США оценила риск применения Путиным ядерного оружия в ходе войны в Украине.

Война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.