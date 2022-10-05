В российских телеграм-каналах 5 октября начали распространять информацию, что сегодня выступит президент РФ Владимир Путин и поменяет статус "спецоперации" - со "специальной" на "контртеррористическую".

Кремль отреагировал и назвал эти слухи фейком. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выступать Путин не планировал, и со "спецоперацией" все остается, как было. Об этом пишут российские СМИ.

"Никаких решений об изменении формата "специальной военной операции" в Украине на контртеррористическую операцию не принималось", - заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, сегодня Путин подписал законы об аннексии украинских территорий.

Война в Украине идет уже 224-й день. "Страна" следит за главными новостями 5 октября в обновляемом онлайне.

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