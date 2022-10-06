В Украине за последнюю неделю немного подешевели некоторые виды овощей, например, пекинская капуста и огурцы. Помидоры, наоборот, стали дороже.

Об этом пишет AgroTimes.

На крупнейшем оптовом рынке запада Украины "Шувар" во Львове пекинская капуста подешевела с 35-40 грн/кг до 28-32 грн/кг, а молодая капуста - с 20 до 15-17 грн/кг. Цена на огурцы снизилась с 60 до 55 грн/кг.

В то же время поздняя белокочанная капуста подорожала с 7-9 грн/кг до 10 грн/кг. Цветная капуста тоже выросла в цене с 45-50 до 60 грн/кг.

Цена на капусту брокколи составляет 50-65 грн/кг, савойскую капусту – 20 грн/кг.

Согласно данным мониторинга, выросла цена на круглые красные томаты – с 36 до 50 грн/кг. Однако стабильная цена на мелкие томаты, типа сливки – 35 грн/кг. Большие томаты стоят 42-45 грн/кг. Розовые помидоры продаются по 60 грн/кг.

Не поднялась цена и на борщовый набор в Украине. Так, морковь стоит 17 грн/кг, свекла – 5 грн – большие корнеплоды, 10 грн – средние. Лук продается по 25-27 грн/кг, картофель – по 6 грн/кг.

Напомним, цены на продукты в Украине с начала года выросли на четверть, больше всего подорожали овощи и фрукты.