В Евросоюзе средняя стоимость хлеба за год выросла на 18%. Больше всего хлебобулочные изделия в августе текущего года подорожали в Венгрии (на 66%), Литве (на 33%), Эстонии и Словакии (на 32%).

Об этом сообщает европейское статистическое агентство Евростат во вторник, 20 сентября.

Во Франции стоимость хлеба увеличилась на 8%, в Нидерландах и Люксембурге (плюс 10%).

"Хлеб, овощи, мясо - еда стала дороже. Особенно резко выросли цены на кулинарные масла и жиры, но и основные продукты питания, такие как хлеб, также стали значительно дороже", - говорится в сообщении.

По данным экспертов, такое подорожание, в частности, связано с вторжением РФ в Украину, которое серьезно нарушило мировые рынки, поскольку РФ и Украина были крупными экспортерами зерна, пшеницы, кукурузы, семян масличных культур (особенно подсолнечника) и удобрений.

Ранее сообщалось, что цены на продукты в Украине с начала года выросли на четверть. Больше всего подорожали овощи и фрукты.

Также мы писали, что годовая инфляция ускорилась до 22,2%.

Кроме того, сообщалось, почему в Украине резко подорожали бахчевые.