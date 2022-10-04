Цены на лук в этом году в среднем выросли в 4,3 раза по сравнению с сентябрем 2021 года. Но сейчас отпускные цены на этот овощ постепенно начали снижаться.

Аналитики проекта EastFruit считают, что причина в заметном ослаблении спроса на данную продукцию, тогда как общее предложение репчатого лука на рынке продолжает увеличиваться.

На сегодняшний день фермеры предлагают к продаже репчатый лук по 22-26 грн/кг, что в среднем на 11% дешевле, чем неделей ранее.

Снижение цен в данном сегменте операторы рынка объясняют сразу несколькими факторами. Прежде всего, этому способствует невысокий спрос на данную продукцию: оптовые компании и розничные сети закупают лук, как правило, только для текущих продаж.

При этом, украинские хозяйства на сегодняшний день предлагают к продаже в основном некондиционную продукцию, непригодную для длительного хранения, при реализации которой они готовы уступать в цене.

В то же время лук высокого качества фермеры заложили в хранилища и планируют воздерживаться от его реализации минимум до начала ноября.

При этом, стоимость репчатого лука в Украине на сегодняшний день по-прежнему значительно выше, чем в аналогичный период прошлого года. Большинство экспертов текущее удешевление лука считают временным явлением. По их словам, качественного репчатого лука в текущем сезоне будет не так уж и много, и рост цен в данном сегменте возобновится с наступлением холодов, когда большинство фермеров начнет продавать лук из хранилищ.

Также "Страна" писала, что проблемы со сбытом репчатого лука наблюдались и в 2021 году, когда лук рухнул в цене в 3-4 раза, а многие запасы сгнили.

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