Армения и Азербайджан договорились о размещении гражданской миссии ЕС вдоль границы, она будет работать совместно с комиссиями по делимитации. Об этом сообщила пресс-служба Европейского совета.

Отмечается, что Армения согласилась содействовать размещению гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном, а Азербайджан согласился сотрудничать с этой миссией при необходимости.

"Последующее заседание пограничных комиссий состоится в Брюсселе до конца октября", - сообщила пресс-служба.

Миссия начнет свою работу в октябре и продлится максимум два месяца.

"Цель этой миссии - укрепление доверия и посредством своих отчетов внесение вклада в работу пограничных комиссий", - говорится в сообщении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев допустил, что в определенных условиях мирный договор с Арменией может быть подписан до конца 2022 года.

Кроме того, в Праге в четверг состоялась первая в истории встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Ранее "Страна" писала о недавней эскалации между Арменией и Азербайджаном и анализировала, что она значит для Украины.

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