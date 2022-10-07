Ереван и Баку признали территориальную целостность и суверенитет Армении и Азербайджана по итогам встречи в Праге.

Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

"Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, которыми они взаимно признают территориальную целостность и суверенитет друг друга", - говорится в заявлении по итогам четырехсторонней встречи президентов Азербайджана и Франции, премьер-министра Армении и председателя Совета ЕС в Праге.

Стороны подтвердили, что это послужит основой для работы комиссий по делимитации границ, следующее заседание которой состоится в Брюсселе до конца октября.

Армения согласилась содействовать созданию гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном.

Азербайджан же согласился сотрудничать с этой миссией в той мере, в какой это его касается.

Миссия начнет свою работу в октябре и продлится максимум два месяца.

Напомним, в середине сентября действует режим прекращения огня на границе между странами.

Однако, как сообщалось, в сентябре произошла новая эскалация. О причинах и последствия нового конфликта Армении и Азербайджана мы разбирались в отдельном материале.