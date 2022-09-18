МИД Азербайджана осудил заявления спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, с которыми она выступила в Ереване.

"Безосновательные и несправедливые обвинения Пелоси в адрес Азербайджана неприемлемы", - заявил МИД Азербайджана, добавив, что они являются серьезным ударом по усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

"Подобные односторонние шаги и безосновательные заявления служат не укреплению хрупкого мира в регионе, а, наоборот, нагнетанию", - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Напомним, 17 сентября спикер Палаты представителей Пелоси заявила о поддержке США безопасности и демократии в Армении и на Кавказе.

Мы уже писали, что визит Пелоси проходит на фоне нового военного конфликта Армении с Азербайджаном, в котором риторика США была больше на стороне Еревана.

Ранее мы писали, что президент Турции Эрдоган призвал власти Армении "свернуть с ошибочного пути" эскалации и нацелиться на мир.

Также "Страна" сообщала, что в ОДКБ не спешат вмешиваться в конфликт между Арменией и Азербайджаном, поскольку отдают приоритет политико-дипломатическим методам.