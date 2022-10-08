Обладающая скандальной славой немецкая аферистка российского происхождения Анна Сорокина освобождена из-под депортационного ареста в Службе иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) после внесения залога в 10 тысяч долларов.

Об этом сообщил в ночь на субботу, 8 октября, американский телеканал NBC.

Анна Сорокина приехала в Германию из России в 16-летнем возрасте в 2007 году вместе с родителями и младшим братом. Она окончила школу в городке Эшвайлер неподалеку от границы с Бельгией. После этого родители отправили ее учиться в Великобританию. Оттуда она сначала перебралась в Париж и позже, в 25-летнем возрасте, - в Нью-Йорк.

В США Сорокина действовала под псевдонимом Анна Делви, выдавая себя за богатую наследницу. Согласно данным следствия, в 2016 и 2017 годах она подделывала чеки, не оплачивала долги, с помощью поддельных документов пыталась получить в банках кредит на 22 миллиона долларов. Ей удалось обманным путем получить средства на сумму более 200 тысяч долларов (около 175 тысяч евро).

Сорокину в США приговорили в 2019 году к четырём годам тюрьмы, но в 2021 году освободили за примерное поведение. Всего через шесть недель её снова арестовали из-за просроченной визы, и с тех пор она находилась в иммиграционном центре ICE. Она несколько раз подавала апелляцию против депортации в Германию.

Мошенница находилась под стражей в ожидании депортации 17 месяцев, но сегодня была освобождена под домашний арест и доставлена из депортационного центра на Манхэттен (Нью-Йорк). Сорокина заплатила залог в размере 10 000 долларов за своё освобождение. Ей запрещено покидать жильё, а также публиковать контент в социальных сетях. До сих пор она таким образом давала интервью и публиковала рекламу, заработав на внесение залога.

Сериал "Изобретая Анну", который снял Netflix, рассказывает историю 31-летней российской мошенницы Анны Сорокиной. Однако деньги, которые Netflix заплатил мошеннице за фильм, выплатят людям, ставшим жертвами ее афер.

Оказалось, что корпорация Netflix заплатила Сорокиной сумму в размере 320 тысяч долларов. Как пишет издание Insider, 199 тысяч долларов она сразу выплатила как возмещение ущерба всем банкам, 24 тысячи – на государственные штрафы, а также 75 тысяч – адвокатам, защищавшим аферистку в суде. После всех этих расходов от общей суммы у Анны осталось всего 22 тысячи долларов – а это менее 7% от общей суммы заключенного соглашения со стриминговой платформой.

Ранее мы писали, как киберполиция и следователи Киева разоблачили преступную группу, которая присвоила себе 10 млн грн под видом услуг по трудоустройству за границей.

Кроме того, под Киевом задержали банду мошенников, которые промышляли на известных торговых онлайн-платформах.