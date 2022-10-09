Верховный суд Великобритании 11 и 12 октября рассмотрит вопрос о проведении второго референдума о независимости Шотландии от Соединенного Королевства. Как заявила премьер-министр Шотландии Никола Стерджен, в случае положительного решения суда второй референдум о независимости Шотландии может пройти в октябре следующего года.

Об этом пишет Reuters.

Верховный суд Британии будет рассматривать слушание аргументов о разрешении проведения референдума об обособлении без одобрения британского правительства. В Шотландии аргументируют необходимость референдума несогласием с выходом страны из ЕС.

Как сказала Стерджен в интервью BBC, в случае отрицательного решения Верховного суда королевства по вопросу проведения повторного референдума о выходе Шотландии из его состава Шотландская национальная партия будет участвовать в следующих общенациональных выборах исключительно с обещанием провести второе голосование, которое станет референдумом "де факто".

"Это не то, что я предпочитаю. Если путь, которым этот вопрос было бы правильно рассмотреть и решить, а именно законный конституционный референдум, будет заблокирован, то выбор прост: мы отдадим это на откуп народу на выборах или же отрекаемся от шотландской демократии - и хочу заверить, что я никогда не отрекусь от шотландской демократии", - заявила Стерджен.

Как писала "Страна", в случае обретения независимости Стерджен обещала американцам сохранить приверженность НАТО. При этом в случае выхода из состава Великобритании Шотландия намерена потребовать вывести британскую военно-морскую базу, на которой дислоцируются британские атомные подлодки. Однако дилемма для Стерджен заключалась в том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказывался дать Шотландии еще один шанс на независимость.

Ранее в Шотландии опубликовали бюллетени референдума за независимость.