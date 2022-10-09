Американская компания General Dynamics представила прототип танка Abrams нового поколения - с необитаемой башней и искусственным интеллектом.

Об этом сообщает ВВС.

В безэкипажной башне, очевидно, будет установлено устройство автоматического заряжания пушки, предполагают эксперты британского СМИ. Как отмечается в описании, в танке будут использованы технологии искусственного интеллекта, что позволит использовать его в полностью "беспилотном" режиме.

В танках M1 Abrams всех модификаций, которые производятся с начала 1980-х годов, были четыре члена экипажа: механик-водитель, командир, наводчик и заряжающий.

В 1980-х годах в США тоже пытались построить танк с необитаемой башней, но программа была свернута. В ее рамках был построен прототип Abrams Tank Test Bed (TTB).

Кроме того, в танке будет установлена гибридная силовая установка, что позволит сократить расход топлива наполовину, снизить шумность, а также повысить общую электрификацию боевой машины.

Танк будет представлен на выставке Ассоциации армии Соединенных Штатов, которая откроется в Вашингтоне 10 октября.

Ранее мы писали, что помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не исключают возможности поставки Украине танков, включая модели Abrams, однако пока не готовы объявить о такой помощи.

Как рассказывала "Страна", в Пентагоне считают целесообразной передачу Украине советских, а не западных танков.