Этой зимой один из богатейших людей Великобритании Джон Колдуэлл не будет отапливать свой огромный особняк.

Такое решение он принял, "чтобы не помогать Путину", пишет The Mirror.

Кодуэлл выключит батареи во всех комнатах своего обширного поместья в Стаффордшире, кроме одной, чтобы "ухудшить положение Путина на несколько долларов".

"Я знаю, что у нас топливный кризис, и все обеспокоены, но мы все должны меньше использовать энергию, и я собираюсь практиковать то, что проповедую. Я собираюсь отапливать только одну комнату, где мы будем жить, и 98% дома останется холодным. Война Путина финансируется топливной промышленностью, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы ухудшить его положение хотя бы на несколько долларов", - прокомментировал свой поступок Колдуэлл, чье состояние оценивается в 1.86 миллиардов фунтов стерлингов.

Ранее "Страна" сообщала, что Путин может нанести удар по Великобритании из космоса, выведя из строя ее системы связи и изолировав ее от мира.

Грядущей зимой Великобритания может столкнуться с нехваткой газа в результате войны в Украине. Об этом заявил в понедельник британский энергетический регулятор Ofgem.