Бывший госсекретарь США и экс-глава ЦРУ Майкл Помпео раскритиковал действующего президента Штатов Джо Байдена за его слова о самом большом риске ядерной войны со времен Карибского кризиса.

"Эти высказывания безрассудны. Более важно то, что это, возможно, свидетельствует об одном из самых серьезнейших провалов во внешней политике за последние десятилетия", - сказал Помпео.

По его мнению, заявления Байдена представляют "ужасный риск для американского народа".

"Когда вы слышите, как президент говорит об Армагеддоне наугад - как будто размышляет о сборе пожертвований, - это ужасный риск для американского народа, если он действительно считает, что ему следует поговорить с нами серьезно", - заявил Помпео.

Ранее "Страна" сообщала, что бывший глава ЦРУ считает Украину причастной к взрыву на Крымском мосту утром 8 октября.

Ранее стало известно, что резко похудевший Майк Помпео может принять участие в выборах президента США 2024 года. Бывший государственный секретарь США в администрации Дональда Трампа похудел на десятки килограммов.