Под Бахмутом погиб боец 93-й бригады ВСУ Дмитрий Штанько, который записал скандальные "пленки Ермака" - разговоры с братом главы Офиса президента Денисом Ермаком, где тот, как утверждается, "продавал" должности. Затем Штанько был задержан СБУ по подозрению в деле о мошенничестве и о подстрекательстве к взятке.

О смерти Штанько у себя в Facebook сообщил главред "Цензора" Юрий Бутусов.

Вот как он описывает обстоятельства гибели бойца.

"5 октября российские войска после несколькодневных обстрелов захватили одну из наших позиций, которая была очень сильно разбита. Враг преобладал в боеприпасах и артиллерии, а у нас не было снарядов и возможности подавить огонь российских батарей. Командир роты сделал все, что мог - он собрал группу в 20 бойцов и попросил восстановить положение. В контратаку пошли только мотивированные, только добровольцы. Среди первых пошел Штанько. Враг открыл плотный минометный и артиллерийский обстрел, группу накрыли. Почти всех ранили, несколько бойцов погибли, в том числе Дмитрий Штанько", - написал Бутусов.

Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 230-го дня войны с РФ. Вчера продолжились массированные ракетные удары по украинской энергетике. В Киеве, Киевской области, в Хмельницком и других регионах объявили о начале веерных отключений света и уже начали составлять их графики. В Черкасской и Днепропетровской области объявили режим тотальной экономии электроэнергии.

Украинские военные эксперты зафиксировали новую тактику ракетных ударов. Часто российские ракеты несколько раз меняли направление своего полета или вовсе летали по кругу. По одной из версий, таким образом россияне пытаются выявлять расположение украинских систем ПВО. По второй версии - это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о новых ударах РФ и отключениях света.