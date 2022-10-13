Суд арестовал на два месяца одного из подозреваемых по делу о нанесении более 206 млн гривен убытков "Укргазбанку".

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура в своем тг-канале.

Сообщается, что речь идет о начальнике департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами. Он может выйти на свободу в случае внесения 35,1 млн гривен залога.

Напомним, по этому делу также проходит бывший глава НБУ Кирилл Шевченко. НАБУ и САП сообщили ему о подозрении по делу, когда он возглавлял Укргазбанк. В течение 2014-2019 годов в рамках схемы из Укргазбанка якобы незаконно вывели 206 миллионов гривен. К схеме причастны пять человек, которые платили посредникам за привлечение денег крупного бизнеса и государственных учреждений.

На самом же деле посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в государственном "Укргазбанке" на депозиты по собственной инициативе. Укргазбанк платил псевдопосредникам за услуги, которые те никогда не предоставляли, и о которых большинство клиентов банка даже не знали.

Псевдопосредниками были физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица. Большинство из них зарегистрированы исключительно для участия в схеме: после получения средств они прекращали свою деятельность. За время работы схемы Укргазбанк произвел более тысячи перечислений в адрес 52 псевдопосредников, потратив более 206 млн грн.

Сам Шевченко назвал открытое против него уголовное дело политическим преследованием.