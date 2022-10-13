После тяжелой болезни умер мэр Обухова Александр Левченко. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в своем телеграм-канале.

Левченко было 65 лет, через неделю должно было исполниться 66.

Левченко окончил Киевский политехнический институт, получив квалификацию инженера-электрика. В 1974 году работал слесарем Обуховского районного объединения "Сельхозтехника".

Работал в Обуховском комсомоле в должности заведующего отделом комсомольских организаций, затем на Обуховском заводе вентиляционных изделий и конструкций в должностях инженера, главного инженера, начальника цеха.

С 1991 по 2010 год был директором и избран председателем правления ЗАО "Обуховский вентиляционный завод".

В 2007 году пошел в политику, впервые приняв участие в выборах в Верховную Раду от Блока Людмилы Супрун – Украинский региональный актив, однако избран не был.

В 2010 году был назначен генеральным директором ООО "Обуховский вентиляционный завод", и в том же году избрался депутатом Киевского областного совета от "Партии регионов".

В 2012 году впервые был избран мэром города Обухов.

Затем в 2015 году стал председателем Обуховского городского совета от "Нашего края", а в 2020 переизбрался на эту должность, но уже от "Слуги народа".

В апреле 2020 года суд арестовал имущество Левченко по делу о безвозмездной передаче "своему" кооперативу гектара земли под застройку. Ущерб от схемы оценивали в 4,1 млн гривен.

Тогда суд наложил арест на дом, гараж, три участка общей площадью 5,75 га и автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 150 Левченко.

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