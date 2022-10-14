Утром 14 октября в Киеве на Проспекте Победы со стороны центра города образовалась большая пробка из-за ДТП.

Известно, что там столкнулись три автомобиля. Также были повреждены два троллейбуса. Из четырех полос движения на момент публикации новости была открыта только одна, что и вызвало скопление транспорта.

Напомним, что после ракетного удара РФ утром 10 октября на пересечении бульвара Шевченко и Леси Украинки в Киеве дорожники в рекордные сроки отремонтировало дорожное покрытие и после этого было восстановлено движение транспорта.

Также мы писали, что после удара по Киеву 10 октября на стеклянном мосту, который называют "мостом Кличко" демонтировали поврежденные после взрыва части.

Война в Украине продолжается уже 233-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 14 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 232-го дня войны с РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.