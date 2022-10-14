Учебные заведения Киева с 17 октября будут работать по смешанной системе - будут и онлайн и офлайн-занятия.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в официальном телеграм-канале.

"Те, кто ходил раньше в школы, садики или другие образовательные учреждения, смогут, по желанию, возобновить офлайн-обучение. Но те, кто не может или не желает по тем или иным причинам на следующей неделе ходить в учебные заведения, смогут учиться дистанционно", - сообщают власти Киева.

Напомним, ранее в Киевской областной военной администрации сообщили, что учебные заведения Киевской области с 17 до 21 октября в связи с угрозой ракетных ударов продолжат работать в дистанционном режиме.

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