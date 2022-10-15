С сегодняшнего дня в наземном коммунальном общественном транспорте столицы можно будет рассчитаться за проезд по банковской карте.

Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко в телеграм-канале в субботу, 15 октября.

Для оплаты проезда достаточно приложить банковскую карту или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатору. Стоимость разовой поездки при оплате банковской картой - 8 гривен.

Оплата проезда банковской картой уже доступна в автобусах по маршрутам: 6, 21, 41, 46, 50, 59, 61, 70, 73, 79, 98, 99, 101, 102, 103, 114. Валидаторы на них помечены соответствующими наклейками.

"В течение двух-трех недель система будет работать уже на всех маршрутах и всех видах коммунального наземного общественного транспорта", - обещает Виталий Кличко.

Напомним, в мае в Киеве возобновили электронную оплату за проезд в транспорте. Оплачивать за проезд пассажиры также могут транспортными картами через платежные приложения и мобильное приложение "Киев цифровой". Это касается как метро, так и наземного транспорта.

Также сообщалось, что в Днепре вполовину подняли цены на проезд в общественном транспорте - с 10 до 15 гривен.