Появление бывшего президента Петра Порошенко около проезжей части дороги спровоцировало ажиотаж и ДТП. Засмотревшись на экс-президента водитель врезался в противотанкового ежа.

Соответствующее видео появилось в ТикТоке.

На кадрах запечатлено, как Порошенко, держа в одной руке цветы, машет водителю черной авто, тот ему в ответ сигналит. Через несколько секунд на кадрах показали, как машина столкнулась с противотанковым ежом.

Отметим, сегодня, 15 октября, в Фейсбуке Петр Порошенко сообщал, что поехал к бойцам на восточное направление и публиковал фото оттуда. Также он выложил фото из Славянска, где почтил память погибших украинцев, возложив цветы.

Ранее сообщалось, как четыре года назад водитель авто засмотрелся на салют и влетел в толпу. Это произошло в российском Новосибирске.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 234-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 15 октября в обновляемом онлайне.

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