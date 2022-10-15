Водитель засмотрелся на Порошенко и врезался в противотанкового ежа. Видео
Появление бывшего президента Петра Порошенко около проезжей части дороги спровоцировало ажиотаж и ДТП. Засмотревшись на экс-президента водитель врезался в противотанкового ежа.
Соответствующее видео появилось в ТикТоке.
На кадрах запечатлено, как Порошенко, держа в одной руке цветы, машет водителю черной авто, тот ему в ответ сигналит. Через несколько секунд на кадрах показали, как машина столкнулась с противотанковым ежом.
Отметим, сегодня, 15 октября, в Фейсбуке Петр Порошенко сообщал, что поехал к бойцам на восточное направление и публиковал фото оттуда. Также он выложил фото из Славянска, где почтил память погибших украинцев, возложив цветы.
Ранее сообщалось, как четыре года назад водитель авто засмотрелся на салют и влетел в толпу. Это произошло в российском Новосибирске.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 234-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 15 октября в обновляемом онлайне.
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