В Стамбуле загорелся небоскреб высотой в 24 этажа. Жителей эвакуировали, пострадавших нет.

Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

По данным телеканала, пожар в жилом здании начался на нижних этажах и быстро охватил весь небоскреб. В настоящее время возгорание локализовано пожарными.

Пострадавших нет, причины пожара выясняются.

Ранее мы писали, что на днях в Стамбуле произошел взрыв газа, после которого возник мощный пожар. Взрыв произошел в районе Кадыкёй на азиатском побережье столицы Турции. Огонь перекинулся на несколько зданий, сообщалось об одном пострадавшем.

Также "Страна" рассказывала, что в середине сентября в Китае за 20 минут полностью сгорел небоскреб высотой более 200 метров. Пожар произошел в здании государственного телеком-оператора China-telecom в городе Чанша.

СМИ сообщали, что там хранилось 35 тонн топлива для серверов, а количество жертв могло исчисляться в несколько сотен человек.

Кроме того, недавно мы публиковали видео огромного пожара в американском штате Луизиана после взрыва газопровода на озере Лери.