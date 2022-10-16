Папа Римский Франциск выступил с призывом к созданию нового, лучшего мира на земле, который он сформулировал в книге под названием "Прошу вас во имя Бога. Десять молитв о надежде на будущее".

Отрывки из нее опубликовала в сегодняшнем номере La Stampa.

Особое внимание в книге папа Франциск уделил проблеме войны в современном мире, которую он охарактеризовал как "провал политики".

"Война – это неэффективный ответ: она никогда не решает проблем, которые намеревается преодолеть. Может быть Йемен, Ливия или Сирия, если привести несколько современных примеров, живут лучше, чем до конфликтов?", - пишет папа.

Особое внимание он уделил войне в Украине - этот конфликт, в его описании, "поставил совесть миллионов людей в центре Запада перед суровой реальностью гуманитарной трагедии, которая существовала уже давно".

"Не существует случая, когда войну можно было бы считать справедливой. Военному варварству никогда не будет места", - подчеркнул Франциск.

По мнению папы Франциска, для достижения мира и спокойствия "требуются диалог, переговоры, умение слушать, дипломатические искусство и творчество, а также дальновидная политика, способная построить систему сосуществования, которая бы не основывалась на силе оружия или сдерживании".

В этой связи он предложил "переосмыслить" существующие международные институты, включая ООН, чтобы они соответствовали новой реальности.

Ранее мы публиковали еще один фрагмент из новой книги Папы, в которой Франциск назвал аморальным обладание ядерным оружием и призвал мировых лидеров избавиться от него.