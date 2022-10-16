В связи с 60-летней годовщиной Карибского кризиса опубликована переписка первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и президента США Джона Кеннеди. Из нее видно, что лидеры СССР и США писали друг другу в годы развития кризиса.

Переписку обнародовал телеграм-канал РИА Новости.

Отрывки из писем Хрущева:

"Поставив нам условия, вы, господин президент, бросили нам вызов. Кто вас просил делать это? По какому праву вы это сделали?.. И вы хотите убедить меня, чтобы я согласился с этим!"

"Мы не должны поддаваться угару и мелким страстям".

"Кризис, который мы с вами пережили, может вновь повториться. Это говорит о том, что надо решать вопросы, в которых заложено слишком много горючего материала".

Отрывки из писем Кеннеди:

"США очень сильно заинтересованы в ослаблении напряженности и прекращении гонки вооружений".

"Я думаю, что вы и я при той огромной ответственности, которую мы несем за поддержание мира, сознавали, что события приближались к такому положению, когда они могли выйти из-под контроля".

"Если руководители двух великих ядерных держав не смогут судить с какой-то точностью о намерениях друг друга, мы вступим в период серьезно нарастающей опасности".

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как 60 лет назад разрешился Карибский кризис и какие есть параллели между ним и войной в Украине.

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