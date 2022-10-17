На 69-м году жизни умер экс-нардеп Борис Беспалый. Похороны состоятся завтра, 18 октября, в 10:00 в крематории Байкового кладбища.

Об этом сообщил политический эксперт Константин Матвиенко.

Борис Беспалый был автором проекта изменений в Закон "О связи" (230-IV от 21.11.2002), согласно которым была отменена плата за входящие звонки на мобильные телефоны.

Был народным депутатом Украины 3-го созыва (март 1998 года – апрель 2002 года) от НДП, нардепом 4-го созыва (апрель 2002 года – апрель 2006 года) и 5-го созыва – с апреля 2006-го от Блока "Наша Украина".

Окончил физико-математический факультет Киевского государственного педагогического института по специальности "Математика и информатика". Начинал трудовую деятельность в 1970 году рабочим на комбинате "Прогресс" в Ирпене, затем работал учителем математики, инженером, главным конструктором, главным программистом.

В 1990 году впервые пришел в политику, став членом Киевского либерально-демократического союза.

Был доверенным лицом Виктора Ющенко на выборах 2004 года, а затем его внештатным советником.

Напомним, что на прошлой неделе после тяжелой болезни скончался мэр Обухова Александр Левченко.