Скончался шотландский актёр Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в фильмах о Гарри Поттере. Ему было 72 года.

Об этом сообщает в Twitter британское агентство Press Association со ссылкой на его агента Белинду Райт.

Настоящее имя Колтрейна – Энтони Роберт МакМиллан. По словам его агента, актер скончался в больнице недалеко от своего дома в Ларберте, Шотландия. Последние два года Колтрейн болел.

Робби Колтрейн - кино- и телеактер, сценарист и продюсер. Прославился, в основном, как исполнитель роли Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере. Также известность ему принесла роль сестры Инвиолаты в фильме "Монашки в бегах".

Колтрейн получил образование в колледже Гленалмонд. После Гленалмонда поступил в Школу искусств Глазго, а затем в педагогический колледж "Дом Морей" в Эдинбурге.

В 1989 году исполнил роль Фальстафа в кинофильме "Генри V" режиссера Кеннета Брана. Сыграл одну из главных ролей в фильме "Монашки в бегах" (1990), а также Папу Римского в фильме "Папа должен похудеть" (1991).

В середине 90-х сыграл роли в серии бондианы "Золотой глаз" (1995), "И целого мира мало" (1999), "Двенадцать друзей Оушена", а также в картине "Из ада" (2001) вместе с американским актером Джонни Деппом.

Кроме того, в 1994-1995 годах Колтрейн три раза подряд получил приз британской академии кино и телеискусства BAFTA за лучшую мужскую роль за съемки в сериале "Метод Крекера".

Рубеус Хагрид - персонаж книг Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере, преподаватель ухода за магическими существами, хранитель ключей и лесник в школе чародейства и волшебства "Хогвартс". Более известен, как просто Хагрид, то есть фамилия заменяет ему имя

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