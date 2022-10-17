Американский музыкант и дизайнер одежды Йе, ранее известный как Канье Уэст, достиг соглашения о приобретении сервиса Parler, которым пользуются сторонники экс-президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает компания - владелец Parlement Technologies.

"Parlement Technologies объявила сегодня о заключении принципиального соглашения о продаже новаторской платформы Parler в мире неотменяемой свободы слова Йе. Йе стал самым богатым чернокожим человеком в истории благодаря музыке и одежде и занимает смелую позицию против цензуры со стороны техногигантов, используя свои таланты, чтобы возглавить борьбу за создание действительно неотменяемой среды", - сказано на сайте.

В пресс-релизе приводятся слова самого музыканта о соглашении.

"В мире, где консервативные взгляды считаются спорными, мы должны убедиться, что у нас есть право на свободное самовыражение", - сказал он.

Приобретение обеспечит Parler видную роль в создании экосистемы, в которой приветствуются все голоса, считают в компании.

Генеральный директор Parlement Technologies Джордж Фармер поприветствовал Йе как человека, борющегося за свободу слова.

"Эта сделка изменит мир и изменит то, как мир думает о свободе слова. Йе совершает новаторский шаг в пространство средств массовой информации со свободой слова, и больше никогда не придется бояться быть удаленным из социальных сетей. Йе еще раз доказывает, что он на шаг впереди традиционной повестки СМИ", - сказал Фармер.

В соответствии с условиями соглашения стороны намерены заключить окончательный договор о покупке в течение четвертого квартала 2022 года. Условия предлагаемой сделки будут включать постоянную техническую поддержку со стороны Parlement и использование частных облачных сервисов.

Компания Parlement базируется в Нэшвилле, штат Теннесси.

Ранее "Страна" сообщала, что Канье Уэста забанили в Instagram за антисемитизм.

Мы также писали, что недавно чернокожий музыкант пришел на показ своей коллекции одежды в футболке с надписью "Жизни белых важны" (White Lives Matter).