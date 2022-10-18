Американский музыкант и дизайнер одежды Канье Уэст, год назад официально сменивший имя на Йе, позвонил экс-президенту США Дональду Трампу. Звонок состоялся по инициативе рэпера.

Об этом пишет Politico со ссылкой на знакомый с деталями источник.

Во время беседы Йе и Трамп подтвердили планы поужинать вместе, но когда - пока не известно.

Издание пишет, что бывший президент ранее общался со звездой и приглашал его в Белый дом, чтобы обсудить, среди прочего, реформу уголовного правосудия.

Также Уэст сам собирался баллотироваться в президенты в 2020 году. В конечном итоге он не участвовал в выборах, но намекнул, что сделает еще одну попытку в 2024 году.

Вчера "Страна" сообщала, что Йе достиг соглашения о приобретении сервиса Parler, которым пользуются сторонники экс-президента США Трампа. Генеральный директор Parlement Technologies Джордж Фармер, которой принадлежит сервис, поприветствовал Йе как человека, борющегося за свободу слова.

А в январе мы рассказывали, что Йе планировал приехать в Россию и встретиться с ее президентом Владимиром Путиным.