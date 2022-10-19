Президент Владимир Зеленский своим указом уволил посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, который сказал, что в Украине "стараются убить как можно больше русских".

Указ обнародован на сайте президента.

История с послом тянется с лета. Его высылки у властей Казахстана активно требовала Россия, с которой казахи состоят в Евразийском экономическом союзе и ОДКБ.

В начале октября Казахстан заявил, что Врублевский покинет страну. При этом с Украиной был договор, что она сама отзовет посла (то есть, его не станут выдворять решением властей Казахстана).

Скандал произошел после того, как Петр Врублевский во время интервью заявил, что в Украине "стараются убить как можно больше русских". В связи с этим его вызвали в МИД Казахстана.

Позже Петр Врублевский принес извинения за свое высказывание.

А в МИД России из-за этого случая вызвали посла Казахстана, чтобы заявить ему о "категорической неприемлемости ситуации с послом Украины в Астане". Недовольство российской стороны вызвало то, что посол находился в отпуске, а потом вернулся в Астану и продолжил обязанности после скандала.