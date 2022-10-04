В МИД России вызвали посла Казахстана, чтобы заявить ему о "категорической неприемлемости ситуации с послом Украины в Астане".

Об этом сообщают российские издания.

Ранее посол Украины в Казахстане Петр Врублевский заявил, что в Украине "стараются убить как можно больше русских".

"Стараемся убить как можно больше. Чем больше мы русских убьем сейчас, тем меньше придется убивать их нашим детям", - сказал он.

В российском МИД обратили внимание казахстанского посла, что Врублевский после отъезда вернулся в Астану и посещает дипломатические приемы как глава дипмиссии.

Москва рассчитывает, что Казахстан примет меры для окончательной высылки посла.

Напомним, ранее посол Украины в Германии осудил намерения предоставить убежище россиянам, уклоняющимся от мобилизации.

Война в Украине идет уже 223-й день. "Страна" следит за главными событиями 4 октября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 222-го дня войны. Вчера продолжалось наступление ВСУ на северо-востоке страны и на юге. Украинская армия вытесняет россиян с левого берега Оскола в Харьковской области. Войска РФ пытаются выстроить новую линию обороны вдоль трассы Кременная-Сватово, и на нее уже наступают ВСУ. Кроме того, минобороны России вчера признало, что украинские войска "вклинились" в глубину обороны РФ в Херсонской области.

Бизнесмен Илон Макс неожиданно предложил свой "мирный план" по Украине, который предполагает признание Крыма российским и проведение нового референдума на захваченных Россией территориях.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.