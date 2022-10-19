Военное положение в аннексированных регионах Украины – это подготовка к "массовой депортации украинского населения в депрессивные районы России для изменения этнического состава оккупированной территории".

Такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов в своем Твиттере.

По словам Данилова, это преступление, которое следует осудить на уровне ООН. Он считает, что такое же преступление РФ совершила в Крыму, но оно так и осталось безнаказанным.

А глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в своем телеграм-канале призвал местное население игнорировать призывы россиян к эвакуации. Он заявил, что власти РФ хотят взять население в заложники и использовать их как живой щит.

Мужчин губернатор призвал выехать на подконтрольную Украине территорию, а если нет такой возможности, то скрываться. В случае же попадания под мобилизацию сдаться ВСУ.

Ранее назначенный россиянами "глава администрации" Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что "власти" намерены переместить на левый берег Днепра и в РФ примерно 50-60 тысяч человек.

"Страна" приводила три версии дальнейших действий РФ в Херсонской области.